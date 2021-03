Attacco alla sede ISS: aperta un’inchiesta (Di martedì 16 marzo 2021) Domenica sera è stato incendito il portone d’ingresso dell’Istituto Superiore di Sanità, un gesto questo che ha provocato grande scalpore in tutta Italia. Attualmente i colpevoli restano ignoti così come anche le motivazioni che li hanno spinti a compiere l’Attacco alla sede dell’ISS. I Carabinieri hanno imediatamente iniziato le indagini per dare un volto gli attentatori e per capire il perchè del gesto. A Piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di incendio doloso. Attualmente il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero, ma non si esclude che possa passare nelle mani dei magistrati dell’antiterrorismo. Si indaga sull’Attacco alla sede dell’ISS Proseguono le indagini per capire chi è stato a compiere l’Attacco ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) Domenica sera è stato incendito il portone d’ingresso dell’Istituto Superiore di Sanità, un gesto questo che ha provocato grande scalpore in tutta Italia. Attualmente i colpevoli restano ignoti così come anche le motivazioni che li hanno spinti a compiere l’dell’ISS. I Carabinieri hanno imediatamente iniziato le indagini per dare un volto gli attentatori e per capire il perchè del gesto. A Piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di incendio doloso. Attualmente il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero, ma non si esclude che possa passare nelle mani dei magistrati dell’antiterrorismo. Si indaga sull’dell’ISS Proseguono le indagini per capire chi è stato a compiere l’...

