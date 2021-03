ATP Dubai 2021, Jannik Sinner rimonta e batte il kazako Alexander Bublik (Di martedì 16 marzo 2021) Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti si completano oggi i sedicesimi di finale del torneo ATP Dubai 2021 di tennis, di categoria 500. Vittoria per Jannik Sinner, numero 16 del tabellone, che rimonta e batte il kazako Alexander Bublik con lo score di 2-6 7-6 (2) 6-4. Agli ottavi per lui uno tra l’australiano Matthew Ebden, in tabellone direttamente al secondo turno grazie ad uno special exempt, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 4. Nel primo set Sinner apre bene in battuta, ma Bublik è in stato di grazia e dallo 0-1 infila cinque giochi fino al 5-1, grazie a due break arrivati sempre ai vantaggi nel terzo e nel quinto game. Il kazako chiude così sul 6-2. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti si completano oggi i sedicesimi di finale del torneo ATPdi tennis, di categoria 500. Vittoria per, numero 16 del tabellone, cheilcon lo score di 2-6 7-6 (2) 6-4. Agli ottavi per lui uno tra l’australiano Matthew Ebden, in tabellone direttamente al secondo turno grazie ad uno special exempt, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 4. Nel primo setapre bene in battuta, maè in stato di grazia e dallo 0-1 infila cinque giochi fino al 5-1, grazie a due break arrivati sempre ai vantaggi nel terzo e nel quinto game. Ilchiude così sul 6-2. ...

