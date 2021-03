Architettura | il Pritzker Prize a Lacaton e Vassal | premiata la sostenibilità 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - In uno dei loro principali progetti,nel 2011 hanno contribuito a trasformare un progetto di edilizia abitativa urbana di 17 piani originariamente costruito all'inizio degli anni '60; hanno rimosso una facciata in cemento e aumentato lo spazio per i residenti, aggiungendo terrazze e ampie finestre con una vista completa della città. Hanno anche trasformato il museo del Palais de Tokyo a Parigi nel 2012, aumentando lo spazio di 20.000 metri quadrati, in parte creando nuovi spazi sotterranei. "Il nostro lavoro consiste nel risolvere vincoli e problemi e trovare spazi che possano creare usi, emozioni e sentimenti", ha dettoin una dichiarazione. "Alla fine di questo processo e di tutto questo sforzo, devono esserci leggerezza e semplicità, quando tutto ciò che è stato prima era così complesso".