Aereo si schianta contro un Suv in Florida | morte tre persone | tra le vittime anche un bambino

(Di martedì 16 marzo 2021) Un velivolo monomotore ha urtato i cavi elettrici per poirsiun’auto. Nell’incidente, oltre ai due occupanti, è mortoun ragazzino. Salvo l’automobilista L’intera comunità è incredula e sconvolta per il grave incidenteavvenuto nel sud dellanelle scorse ore e costato la vita a tre, tra le quali un L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Aereo schianta

L'ha tagliato una linea elettrica per poi schiantarsi in un quartiere residenziale, entrando in collisione con una vettura, come dichiarato dal Prembroke Pines Fire Rescue ai media locali. ...Incidente pazzesco in Florida, dove unmonomotore con due persone a bordo si è schiantato su un Suv che trasportava un adulto e un bambino. Il pilota e il passeggero sono morti sul colpo, l'adulto e il bambino nel Suv sono rimasti ...Un velivolo monomotore ha urtato i cavi elettrici per poi schiantarsi contro un'auto. Nell'incidente, oltre ai due occupanti, è morto anche un ragazzino. Salvo l'automobilista ...Dalla Florida arrivano le immagini scioccanti dell'incidente tra un aereo e un'auto nella città di Pembroke Pines. Lunedì pomeriggio un aereo da turismo con due persone a bordo si è schiantato contro ...