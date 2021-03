Visite parenti ed amici | zona rossa ed arancione | regole e deroghe

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 15 marzo 2021) Si può andare a fare visita ained? In base al nuovo decreto, la risposta giusta è: dipende. Dal 15 marzo l'Italia, al netto della Sardegna «bianca», è quasi interamentee questo fa sì che la sola collocazione territoriale renda necessaria una prima distinzione rispetto alla facoltà.edinLa peculiarità della, come è noto, è rappresentata dalla chiusura di bar e ristoranti per il servizio in loco, ma soprattutto dal divieto di uscire dai confini comunali. Salvo che, ovviamente, non lo si debba fare per motivi di lavoro, salute o necessità. ...