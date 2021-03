Tirreno-Adriatico 2021, Mads Wurtz Schmidt: “Ho lavorato sodo per ottenere questo successo. Sono estremamente felice” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il danese Mads Wurtz Schmidt ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore danese è andato in fuga insieme a un pugno d’altri uomini e, nel finale, è riuscito a regolarli tutti in volata. Per il portacolori della Israel Start-Up Nation si tratta della terza vittoria, in carriera, tra i professionisti. In passato, infatti, Wurtz aveva conquistato due tappe al Giro della Danimarca. Ad ogni modo, il passista danese era ormai a digiuno di successi da quasi cinque anni, dato che il suo ultimo trionfo era targato 2016. Inoltre, Mads Wurtz Schmidt non aveva mai conquistato una corsa in linea, infatti le due frazioni sopraccitate del Giro della Danimarca erano due cronometro, disciplina di cui era stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Il daneseha vinto la sesta tappa della. Il corridore danese è andato in fuga insieme a un pugno d’altri uomini e, nel finale, è riuscito a regolarli tutti in volata. Per il portacolori della Israel Start-Up Nation si tratta della terza vittoria, in carriera, tra i professionisti. In passato, infatti,aveva conquistato due tappe al Giro della Danimarca. Ad ogni modo, il passista danese era ormai a digiuno di successi da quasi cinque anni, dato che il suo ultimo trionfo era targato 2016. Inoltre,non aveva mai conquistato una corsa in linea, infatti le due frazioni sopraccitate del Giro della Danimarca erano due cronometro, disciplina di cui era stato ...

