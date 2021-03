“The Investigation” la nuova serie su “il caso del sottomarino” (Di lunedì 15 marzo 2021) Da questa sera su Sky e Now Tv Fa il suo debutto questa sera su Sky e Now tv dalle 21.15, The Investigation, nuova miniserie. Sei episodi basati su un fatto realmente accaduto, noto alle cronache come il caso del sottomarino: l’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. La serie è stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall. Prodotta da Miso Film (Fremantle), è il dettagliato racconto delle indagini che portarono alla verità sul caso. La serie ricostruisce il caso del sottomarino dal punto di vista degli inquirenti e di quanti si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Da questa sera su Sky e Now Tv Fa il suo debutto questa sera su Sky e Now tv dalle 21.15, Themini. Sei episodi basati su un fatto realmente accaduto, noto alle cronache come ildel: l’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. Laè stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall. Prodotta da Miso Film (Fremantle), è il dettagliato racconto delle indagini che portarono alla verità sul. Laricostruisce ildeldal punto di vista degli inquirenti e di quanti si ...

