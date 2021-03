Secret Invasion | Kingsley Ben-Adir farà parte del cast

(Di lunedì 15 marzo 2021) Neldi, progetto Marvel destinato a Disney+, ci sarà anche l'attoreBen-in un ruolo da villain.è uno dei nuovi progetti Marvel in fase di sviluppo per Disney+ e nelci sarà ancheBen-, recentemente tra i protagonisti del film One Night in Miami. L'attore è stato scelto dai produttori per recitare negli episodi che avranno come protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Secondo quanto riporta Variety,Ben-avrà ladi un villain nel progetto televisivo tratto dalla storia di, anche se i dettagli del personaggio non sono stati ...

L'attore, visto anche in The OA, Peaky Blinders e High Fidelity, sarà uno dei villain principali