Psoriasi | da Janssen nuova penna pre-riempita e una App

Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - In arrivo da Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, due importanti innovazioni per le persone affette da Psoriasi a placche e per gli specialisti dermatologi. Il dispositivo per l'autosomministrazione di guselkumab 'One-Press' e l'App JPso Calculators sono disponibili in Italia e segnano un importante passo avanti nella gestione della terapia dei pazienti affetti da Psoriasi. One-Press è una penna pre-riempita che consente ai pazienti con Psoriasi a placche da moderata a severa di essere completamente autonomi nella somministrazione di guselkumab. L'app JPso Calculators, scaricabile gratuitamente per Ios e Android, permette al medico di calcolare tre diversi indici utili nel monitoraggio della terapia e della malattia: il Pssd ...

La Commissione Europea approva guselkumab per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva *Janssen sostiene finanziariamente EUROPSO, appoggiando e supportando il lavoro dell'organizzazione per le persone che vivono con la psoriasi. Non è stato rilasciato alcun compenso in merito all'...

