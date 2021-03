Probabili formazioni Spezia-Cagliari, ventottesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Cagliari, match della ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Potrebbe essere una delle sfide più delicate di tutto il campionato, uno scontro salvezza tra gli spezzini in difficoltà e i sardi che stanno provando a risalire la china. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 20 marzo, diretta tv su Sky Sport, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Spezia – Ancora positivo al Covid Provedel, dunque in porta Zoet, mentre sulla linea offensiva out Saponara e al suo posto largo a sinistra c’è Farias. QUI Cagliari – Lykogiannis e Pavoletti rientrano dalla squalifica e si riprendono il loro posto nell’11 tipo. Ancora 3-5-2 con Nainggolan mezzala destra ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ledi, match delladi. Potrebbe essere una delle sfide più delicate di tutto il campionato, uno scontro salvezza tra gli spezzini in difficoltà e i sardi che stanno provando a risalire la china. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 20 marzo, diretta tv su Sky Sport, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ancora positivo al Covid Provedel, dunque in porta Zoet, mentre sulla linea offensiva out Saponara e al suo posto largo a sinistra c’è Farias. QUI– Lykogiannis e Pavoletti rientrano dalla squalifica e si riprendono il loro posto nell’11 tipo. Ancora 3-5-2 con Nainggolan mezzala destra ...

