Pierluigi Barbieri lo rivela al giudice che lo interroga (Di lunedì 15 marzo 2021) Il killer di Ilenia Fabbri pronto a “menare” anche un’altra persona. Pierluigi Barbieri rivela al giudice che Nanni gli aveva affidato un incarico bis Il killer di Ilenia Fabbri pronto a picchiare anche un’altra persona su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Il killer di Ilenia Fabbri pronto a “menare” anche un’altra persona.alche Nanni gli aveva affidato un incarico bis Il killer di Ilenia Fabbri pronto a picchiare anche un’altra persona su Notizie.it.

Advertising

Minutza2 : RT @fanpage: Il killer di Ilenia Fabbri, il 53enne Pierluigi Barbieri, avrebbe dovuto “menare” anche un’altra persona per conto di Claudio… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il killer di Ilenia Fabbri, il 53enne Pierluigi Barbieri, avrebbe dovuto “menare” anche un’altra persona per conto di Claudio… - fanpage : Il killer di Ilenia Fabbri, il 53enne Pierluigi Barbieri, avrebbe dovuto “menare” anche un’altra persona per conto… - infoitinterno : FAENZA: Omicidio Ilenia, Pierluigi Barbieri verso nuovo interrogatorio | VIDEO - mariang24373446 : RT @repubblica: Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierluigi Barb… -