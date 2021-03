Perché il vaccino Astrazeneca non è pericoloso. Le risposte del professore Andrea Cossarizza (Di lunedì 15 marzo 2021) Ingiustamente declassato alla serie B dei vaccini anti-Covid, Astrazeneca rischia di non sopravvivere al centro dell’uragano mediatico che ha gettato pesanti ombre sulla sicurezza dell’inoculazione e può compromettere gravemente il calendario vaccinale del nostro Paese. Il ritiro in Italia del lotto ABV2856, come pure del lotto ABV5300 in Danimarca, Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo ha scatenato la furia e il panico dell’opinione pubblica, angosciata dalla segnalazione di eventi tromboembolici successivi alla somministrazione del farmaco. Astrazeneca è davvero pericoloso? Lo abbiamo chiesto allo scienziato Andrea Cossarizza, professore ordinario di Immunologia e Patologia Generale all’Università di Modena e Reggio Emilia. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Ingiustamente declassato alla serie B dei vaccini anti-Covid,rischia di non sopravvivere al centro dell’uragano mediatico che ha gettato pesanti ombre sulla sicurezza dell’inoculazione e può compromettere gravemente il calendario vaccinale del nostro Paese. Il ritiro in Italia del lotto ABV2856, come pure del lotto ABV5300 in Danimarca, Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo ha scatenato la furia e il panico dell’opinione pubblica, angosciata dalla segnalazione di eventi tromboembolici successivi alla somministrazione del farmaco.è davvero? Lo abbiamo chiesto allo scienziatoordinario di Immunologia e Patologia Generale all’Università di Modena e Reggio Emilia. ...

Advertising

RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - EnricoLetta : penso però a #lavitachevince, perché la pandemia cesserà. L’impegno per garantire la #salute resta la sfida princi… - ilpost : Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - lllop206 : RT @cremino01: I miei nonnini dovevano vaccinarsi. Dicono dovevano perché adesso hanno paura. Mio nonno ha il vaccino prenotato per il 19,… - ACeschia : RT @rej_panta: perché l’ AIFA ha atteso 365 giorni per sbloccare le cure precoci ( grazie al Tar) ? Ho compreso che siano tutti farmaci uti… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vaccino Covid Italia, Locatelli: "Siamo a ridosso del picco" E' un vaccino sicuro che ha un ottimo profilo di efficacia ed è importante che venga utilizzato perché è necessario usare tutte le risorse per coprire tutta la popolazione italiana, in particolare i ...

Raoul Casadei, l'addio al re del liscio, tra ricordi e polemiche: 'Perché non è stato vaccinato?' Il tutto perché non ha beneficiato del vaccino, che secondo i piani gli 80enni avrebbero dovuto già ricevere. Brutto da dire, ma se fosse stato in Gran Bretagna sarebbe ancora vivo l'artista nato a ...

Dopo il vaccino Covid si può togliere la mascherina? Corriere della Sera E' unsicuro che ha un ottimo profilo di efficacia ed è importante che venga utilizzatoè necessario usare tutte le risorse per coprire tutta la popolazione italiana, in particolare i ...Il tuttonon ha beneficiato del, che secondo i piani gli 80enni avrebbero dovuto già ricevere. Brutto da dire, ma se fosse stato in Gran Bretagna sarebbe ancora vivo l'artista nato a ...