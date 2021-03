Pausini candidata miglior canzone, due nomination Oscar per Garrone (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono state annunciate le nomination della prossima edizione degli Oscar che saranno assegnati il 25 aprile. Laura Pausini è stata candidata per "Io Si" nella categoria della miglior canzone originale per il film "La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Due nomination anche per il "Pinocchio" di Matteo Garrone, per Make up e Costumi. Resta fuori "Notturno" di Rosi che sperava di entrare nella cinquina dei Documentari."Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale". Dopo la vittoria ai Golden Globe, arriva così un altro riconoscimento per Laura Pausini e la sua "Io sì (Seen)". ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono state annunciate ledella prossima edizione degliche saranno assegnati il 25 aprile. Lauraè stataper "Io Si" nella categoria dellaoriginale per il film "La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Dueanche per il "Pinocchio" di Matteo, per Make up e Costumi. Resta fuori "Notturno" di Rosi che sperava di entrare nella cinquina dei Documentari."Unain italiano nominata agli!!!! Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale". Dopo la vittoria ai Golden Globe, arriva così un altro riconoscimento per Laurae la sua "Io sì (Seen)". ...

