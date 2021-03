Opel Mokka diventa elettrica

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) La seconda generazione dipuò viaggiare anche in modalitàe senza emissioni, si tratta di un concentrato di tecnologia e design che cattura l’occhio e suscita subito emozioni. Il design del nuovosorprende con proporzioni notevoli e una precisione accattivante fino al più piccolo dettaglio, nell’insieme risulta aggressiva, caratterizzato da sbalzi ridotti e da una posizione ben piantata a terra. Internamente troviamo linee pure ed essenziali, il guidatore ha davanti a se l’Pure Panel, un posto di guida hi-tech completamente digitale in grado di fornire le informazioni più importanti per i passeggeri, come ad esempio, la gestione dell’energia presente nella batteria di-e elettrico. Anche tunnel centrale risulta ugualmente ...