Napoli, ag. Hysaj: “Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e ci litighi tutti i giorni” (Di lunedì 15 marzo 2021) Sembra ormai scritto il futuro di Elseid Hysaj.Con ogni probabilità sarà divorzio tra il Napoli ed Elseid Hysaj, in scadenza di contratto a giugno 2021. A confermarlo è l'agente del calciatore Mario Giuffredi che, intervenuto a "Radio Marte", ha fatto il punto sul futuro del suo assistito."Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto. Hysaj via da Napoli? Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Sembra ormai scritto il futuro di Elseid.Con ogni probabilità sarà divorzio tra iled Elseid, in scadenza di contratto a giugno 2021. A confermarlo è l'agente del calciatore Mario Giuffredi che, intervenuto a "Radio Marte", ha fatto il punto sul futuro del suo assistito."Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto.via da? Al 99,9%via. E’con lae poi ci. A un ...

Advertising

zazoomblog : Napoli parla l’agente di Hysaj: “Come litigare con la fidanzata dopo 5 anni” - #Napoli #parla #l’agente #Hysaj: - Mediagol : #Napoli, ag. Hysaj: 'Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e ci litighi tutti i giorni'… - anteprima24 : ** #Napoli, parla l'agente di #Hysaj: 'Come litigare con la fidanzata dopo 5 anni' ** - BombeDiVlad : ??Ag. #Hysaj: “#Napoli? Quando stai 5 anni con una e poi ci litighi tutti i giorni...” ??Le parole di Giuffredi… - sscalcionapoli1 : Ag. Hysaj: 'Al 99,9% andrà via da Napoli, addio non dipenderà da me' #ForzaNapoliSempre -