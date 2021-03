Miozzo | «Il mio impegno è far vaccinare tutti i prof e riaprire la scuole Farò l’impossibile»

Advertising

Corriere della Sera

"Interventi mirati per riaprire le scuole al più presto con scelte che siano uguali in tutta Italia": Agostino, l'ex coordinatore del Cts diventato consulente del ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi, ribadisce il suo obiettivo. Le scuole sono chiuse . Ancora crede di riuscirci? "Il ministro ...Nella lettera di dimissioni,ha sottolineato che "nel tempo sono state progressivamente ...di una " sostanziale rivisitazione del suo mandato " e per questo dice di "considerare che anche il...«Interventi mirati per riaprire le scuole al più presto con scelte che siano uguali in tutta Italia»: Agostino Miozzo, l’ex coordinatore del Cts diventato consulente del ministro per l’Istruzione ...Non è un mistero che nella nuova maggioranza più d'uno, non solo nel centrodestra, volesse mettere mano all'organismo per modificare alcune dinamiche interne ed imprimere un'ulteriore segnale di disco ...