Milan | Theo Hernandez attacca l’arbitro Pasqua su Instagram e poi rimuove il post | rischia la squalifica?

(Di lunedì 15 marzo 2021)si è reso protagonista di un episodio discutibile, successivamente a-Napoli (0-1), incontro valido per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. L’esterno difensivo iberico ha contestato duramente una decisione delFabrizio, a suo modo di pensare reo di non aver sanzionato i partenopei con un calcio di rigore, per fallo di Bakayoko su lui stesso, in area di rigore. L’episodio è accaduto all’88’ e ha infiammato gli animi dei rossoneri, furiosi per la mancata concessione del penalty.ha pubblicato una storia su, allegando uno scatto rappresentantee affiancando a esso delle emoticon eloquenti, evidenziando la gestione della gara rivedibile delitaliano. Il ...

L'episodio del contatto in area del Napoli tra Bakayoko eHernandez , dal quale sarebbe potuto scaturire il rigore del possibile pareggio del, ha aperto una nuova polemica sul mondo arbitrale e sull'utilizzo del Var. L'arbitro Pasqua è finito ...Finale col giallo a San Siro: ilproteso in avanti al 38 va vicino al gol conHernandez, ma al 43 check in corso tra l'arbitro Pasqua (protagonista peraltro di uno scivolone in campo che ...Tre punti preziosi per il Napoli che passa 1-0 a Milano contro il Milan che si allontana di altri tre punti dall'Inter capolista. Nel match di San Siro non ci sono troppi episodi da moviola, ma quello ...Theo Hernandez squalificato? Il terzino del Milan rischia di essere sanzionato dopo un duro post social contro l'arbitro del match con il Napoli ...