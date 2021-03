Maria de Filippi querela Pietro delle Piane e lo incastra con video inediti di Temptation Island (Di lunedì 15 marzo 2021) Non finisce con una semplice denuncia l’attacco di Maria de Filippi e della sua redazione a Pietro delle Piane reo di aver parlato di quanto è successo a Temptation Island con Antonella Elia parlando di “recita di un copione”. Proprio su quelle dichiarazioni e le relative polemiche, la produzione ha deciso di attaccare frontalmente il sedicente attore mettendolo alle strette e cercando di proteggere l’autenticità del programma e non solo. Dopo le dichiarazioni che Pietro delle Piane ha fatto ieri sera a Live Non è la d’Urso nel salotto, la società di Maria de Filippi ha preso subito le distanze da quanto è stato detto annunciando la querela e non solo: ”È uno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Non finisce con una semplice denuncia l’attacco didee della sua redazione areo di aver parlato di quanto è successo acon Antonella Elia parlando di “recita di un copione”. Proprio su quelle dichiarazioni e le relative polemiche, la produzione ha deciso di attaccare frontalmente il sedicente attore mettendolo alle strette e cercando di proteggere l’autenticità del programma e non solo. Dopo le dichiarazioni cheha fatto ieri sera a Live Non è la d’Urso nel salotto, la società dideha preso subito le distanze da quanto è stato detto annunciando lae non solo: ”È uno ...

