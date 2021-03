Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 con Io Sì: lei reagisce così (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora una grandissima soddisfazione e una gioia smisurata per la cantante di Faenza: il suo messaggio su Instagram è un'esplosione di felicità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora una grandissima soddisfazione e una gioia smisurata per la cantante di Faenza: il suo messaggio su Instagram è un'esplosione di felicità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - tenerivfelouis : RT @yleniaindenial: Laura Pausini candidata agli Oscar perché la giuria non vedeva l'ora di ascoltare nuovamente il PORCAPUTTANATHANKUUUUUU… - litaslife_026 : è il 22 maggio, Nuova Genesi ha neppure 18 ore di vita. Laura Pausini decide di mettere una storia di lei, una tris… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Oscar, tre le nomination "italiane" Si tratta di Laura Pausini con il brano "Io sì", nel film di Edoardo Ponti "La vita davanti a sé", interpretato dalla madre Sophia Loren. La canzone è gia valsa a Pausini il Golden Globe.

Laura Pausini, nomination Oscar va oltre qualunque desiderio Dopo la vittoria ai Golden Globes, altro riconoscimento per Laura Pausini e la sua Io sì (seen), brano del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti cn Sophia Loren. "Ancora non ci credo. Poter far ...

Oscar: Laura Pausini candidata con 'Io Si' Agenzia ANSA Oscar 2021, svelate tutte le nomination: Laura Pausini tenta la doppietta Successo per l’Italia, con Pinocchio che ottiene le candidature per costumi e trucco. Laura Pausini tenta la doppietta con Io Sì, già vincitrice ai Golden Globe.

Oscar 2021, nomination: guida Mank di David Fincher con 10 candidature Da segnalare le due nomination per il Pinocchio di Matteo Garrone (miglior trucco e costumi) e una candidatura per Laura Pausini e Dianne Warren alla migliore canzone originale (“Io Sì”) dalla colonna ...

Si tratta dicon il brano "Io sì", nel film di Edoardo Ponti "La vita davanti a sé", interpretato dalla madre Sophia Loren. La canzone è gia valsa ail Golden Globe.Dopo la vittoria ai Golden Globes, altro riconoscimento pere la sua Io sì (seen), brano del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti cn Sophia Loren. "Ancora non ci credo. Poter far ...Successo per l’Italia, con Pinocchio che ottiene le candidature per costumi e trucco. Laura Pausini tenta la doppietta con Io Sì, già vincitrice ai Golden Globe.Da segnalare le due nomination per il Pinocchio di Matteo Garrone (miglior trucco e costumi) e una candidatura per Laura Pausini e Dianne Warren alla migliore canzone originale (“Io Sì”) dalla colonna ...