La telefonata di Speranza a Cirio dopo il pasticcio Astrazeneca: "Sui vaccini decide l'Aifa" (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri il Piemonte ha sospeso per un paio di ore la somministrazione del vaccino Astrazeneca in regione dopo la morte di un insegnante, Sandro Tognatti. Tutto è ripreso quando è stato individuato il lotto, ma non senza polemiche. Ieri sera Aifa ha diffuso una nota per rassicurare gli italiani sulla sicurezza di Astrazeneca. E Repubblica racconta l'ira del ministero della Salute alla notizia della sospensione: «Il problema è il messaggio che arriva al Paese. Si instillano dubbi che possono fare un male cane alla campagna vaccinale», era uno dei commenti che circolavano ieri pomeriggio a Roma. La decisione del Piemonte di fare da sé e bloccare completamente l'uso del vaccino di Astrazeneca, dettata probabilmente dalla paura, rischiava di dare un nuovo colpo alla campagna vaccinale. Al ministero se ne sono resi subito conto ...

