La nota dell’AIFA | ingiustificato l’allarme sulla sicurezza di AstraZeneca

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 15 marzo 2021) AIFA, lasul vaccino: “del vaccino. I casi di decesso hanno un legame solo temporale”. Con unapubblicata sul proprio sito ufficiale, l’AIFA definiscedel vaccino. Una precisazione, quella, che arriva in un momento particolare. L’AIFA ha vietato in via precauzionale la somministrazione delle dosi di un lotto sospetto e nella giornata del 14 marzo il Piemonte ha registrato un decesso sospetto, quello di un docente morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. LaAIFA sul vaccino: ...