La moto con una ruota sola

Con l'esplosione della micromobilità elettrica abbiamo assistito all'aumento esponenziale dei modelli, alcuni dei quali molto particolari. Rientra tra essi il monoruota autobilanciato che sembra una vera e propria moto in miniatura. Acquistabile su Alibaba a 1560 euro, la sua particolarità è proprio quella di ricordare una moto che sembra uscita da un demolitore. Bello il telaio a traliccio rosso che richiama da molto vicino quello della Ducati Monster. Non mancano dettagli come il finto serbatoio della benzina. Il monoruota che sembra una motoA spingere questo strano monoruota troviamo un motore elettrico da 2mila watt di potenza, in grado assicurare una velocità massima di 48 km/h. Il peso ammonta a 40 kg. Ad alimentare il motore elettrico c'è una ...

