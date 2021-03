Ivrea, ragazza di 12 anni si suicida: ipotesi challenge su TikTok (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazza di 12 anni si è tolta la vita in provincia di Ivrea impiccandosi: alla base del suicidio l’ipotesi di una pericolosa sfida social Una giovane ragazza di 12 anni si è suicidata ieri a Borgofranco di Ivrea, impiccandosi ad una mensola con la cintura di un accappatoio in torno al collo. A trovarla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Unadi 12si è tolta la vita in provincia diimpiccandosi: alla base del suicidio l’di una pericolosa sfida social Una giovanedi 12si èta ieri a Borgofranco di, impiccandosi ad una mensola con la cintura di un accappatoio in torno al collo. A trovarla L'articolo proviene da Inews.it.

