Il Barça e un Messi da record tengono viva la Liga: poker all'Huesca, ora l'Atletico è a +4 (Di martedì 16 marzo 2021) Bottino pieno in una serata da incorniciare per Messi e il Barcellona. I Blaugrana centrano l'obiettivo massimo nel posticipo della ventisettesima giornata contro il malmesso Huesca, portando a casa ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Bottino pieno in una serata da incorniciare pere il Barcellona. I Blaugrana centrano l'obiettivo massimo nel posticipo della ventisettesima giornata contro il malmesso, portando a casa ...

Advertising

MusticaG : Il #Liverpool vince, ma tanta paura per #RuiPatricio. #Messi fa doppietta e 767 presenze: bene il #Barça #Messi767… - GiorgioFreschi : ?????? | #Messi incanta con una doppietta, nella notte della 767esima presenza (eguagliato Xavi), e il #Barça accorci… - MarcoBobbygoal : @ColpogobboYtube Colpo, ma perche' fare confusione? Il tema non e' #MessiOut, e' 1.200 milioni di debiti del #Barca… - nogivemestress : I cried again ?? BARÇA TEAMMATES PAY TRIBUTE TO LEO MESSI - aV2998g : @JoanLaportaFCB Messi >>>>>> Barca -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Messi Il Barça e un Messi da record tengono viva la Liga: poker all'Huesca, ora l'Atletico è a +4 ...è il 17° risultato utile consecutivo in una serata che esalta ancora di più il mito di Lionel Messi,... Il Barça prende di fatto il controllo del pallone al calcio d'inizio e gioca al torello con gli ...

Messi festeggia il record di 767 presenze nel Barcellona (come Xavi) con un gol eccezionale È assolutamente giusto che il miglior giocatore della storia sia quello che ha difeso più volte i colori del Barça". L'eccezionale gol contro l'Huesca di Leo Messi Per festeggiare il record non ...

Atalanta, Muriel da record: solo Messi e Lewandowski meglio di lui Tuttosport ...è il 17° risultato utile consecutivo in una serata che esalta ancora di più il mito di Lionel,... Ilprende di fatto il controllo del pallone al calcio d'inizio e gioca al torello con gli ...È assolutamente giusto che il miglior giocatore della storia sia quello che ha difeso più volte i colori del". L'eccezionale gol contro l'Huesca di LeoPer festeggiare il record non ...