Hong Kong, scoppia il caso degli effetti collaterali dei vaccini (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Dipartimento della Salute di Hong Kong parla di 71 “eventi avversi”: 4 sospetti decessi e un episodio di paralisi facciale Altre due persone sono morte a Hong Kong dopo aver ricevuto la somministrazione del Coronavac, il vaccino prodotto dall’azienda cinese Sinovac Biotech. Sei in totale, come reso noto dalle autorità sanitarie dell’ex colonia britannica, le persone decedute nello stesso intervallo temporale. Come per quelli nel nostro Paese, i due militari in Sicilia e il docente piemontese, secondo il quotidiano locale “South China Morning Post”, in due casi non ci sarebbero evidenze di una correlazione diretta mentre le indagini sono ancora in corso per analizzare gli altri quattro decessi sospetti: un 80enne che soffriva di diabete e ipertensione e che era stato colpito da ictus, deceduto, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Dipartimento della Salute diparla di 71 “eventi avversi”: 4 sospetti decessi e un episodio di paralisi facciale Altre due persone sono morte adopo aver ricevuto la somministrazione del Coronavac, il vaccino prodotto dall’azienda cinese Sinovac Biotech. Sei in totale, come reso noto dalle autorità sanitarie dell’ex colonia britannica, le persone decedute nello stesso intervallo temporale. Come per quelli nel nostro Paese, i due militari in Sicilia e il docente piemontese, secondo il quotidiano locale “South China Morning Post”, in due casi non ci sarebbero evidenze di una correlazione diretta mentre le indagini sono ancora in corso per analizzare gli altri quattro decessi sospetti: un 80enne che soffriva di diabete e ipertensione e che era stato colpito da ictus, deceduto, ...

Advertising

TommyBrain : Limes:Il prossimo vertice Usa-Cina, gli Emirati con Assad e altre notizie interessanti - IacobellisT : Limes:Il prossimo vertice Usa-Cina, gli Emirati con Assad e altre notizie interessanti - maria1_e_basta : Spagnola del 1918, Asiatica del '57, Hong Kong del '68, Suina del 2009. Nessuna pandemia è durata più di due anni. - formichenews : Che cosa prevede la riforma elettorale di Hong Kong ????che soffoca la democrazia L'approfondimento di @rssmiranda… - marilenagasbar1 : RT @AngelaBenedett7: @MarcoGiacomet11 @GianfrancoLodd1 @marilaba1 @AXAIM_IT Be' Hong Kong ora e Cina...inoltre Hong Kong a me non piace la… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Borsa: Asia chiude contrastata, in rosso la Cina In calo Shanghai ( - 0,96%), Shenzhen ( - 2,13%), Seul ( - 0,2%), Mumbai ( - 1,76%) mentre è sulla parità Hong Kong (+0,07%). Sul versante macroeconomico in arrivo i prezzi all'ingrosso della ...

Cina a due velocità, Merkel sconfitta, occhio alla Fed In lieve rialzo l'Hang Seng di Hong Kong. Il BSE Sensex di Mumbai è in calo dell'1%. Il petrolio WTI è in rialzo dello 0,5% a 66 dollari il barile. Oro a 1.723 dollari l'oncia. FUTURES USA IN ROSSO, ...

A Hong Kong si vive senza libertà - Ilaria Maria Sala Internazionale Shanghai e Shenzhen in declino. Hang Seng guadagna lo 0,33% In una seduta contrastata per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,17%), sono le piazze della Cina continentale a registrare le performance peggiori, nonostante i positivi dat ...

Jr a Palazzo Strozzi, con una nuova installazione site specific A Firenze, dal 19 marzo la facciata di Palazzo Strozzi cambierà volto con la nuova installazione site specific di JR, “La Ferita” ...

In calo Shanghai ( - 0,96%), Shenzhen ( - 2,13%), Seul ( - 0,2%), Mumbai ( - 1,76%) mentre è sulla parità(+0,07%). Sul versante macroeconomico in arrivo i prezzi all'ingrosso della ...In lieve rialzo l'Hang Seng di. Il BSE Sensex di Mumbai è in calo dell'1%. Il petrolio WTI è in rialzo dello 0,5% a 66 dollari il barile. Oro a 1.723 dollari l'oncia. FUTURES USA IN ROSSO, ...In una seduta contrastata per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,17%), sono le piazze della Cina continentale a registrare le performance peggiori, nonostante i positivi dat ...A Firenze, dal 19 marzo la facciata di Palazzo Strozzi cambierà volto con la nuova installazione site specific di JR, “La Ferita” ...