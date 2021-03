Fontana | “Bene Eni e PoliMi | Lombardia verso lo sviluppo sostenibile”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Crediamo in un futuro in cui ci sia una grande collaborazione tra tutte le istituzioni e un’idea chiara”, quella “di andare verso uno sviluppo sostenibile nel quale si possano individuare anche motivi di investimenti , di rilancio economico, di studio, motivi tali che consentano di vedere con concretezza il futuro del nostro territorio. Uno sviluppo verde nel quale crediamo che offre la possibilità di cogliere nuovi business, nuovi mercati e nuove opportunità”. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, lo dice intervenendo all’evento online per la firma dell’accordo quadro tra Eni e Politecnico di Milano che porterà alla realizzazione del primo Centro Congiunto di Innovazione e Ricerca per l’accelerazione della transizione energetica e della Carbon Neutrality, all’interno del progetto Innovation District del Politecnico di Milano nel ‘Parco gasometri’, che ha già ricevuto nel 2019 un finanziamento da parte di Regione Lombardia.