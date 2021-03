È il campionato dei secondi, di quelli che non ce l’hanno fatta. E la Serie A diventa un torneo dopolavoristico (Di lunedì 15 marzo 2021) È il campionato dei secondi. Di quelli che non ce l’hanno fatta. Di quelli che smadonnano la cattiva sorte e le ingiustizie arbitrali. È il campionato dell’Oro d’Europa. Tre posti in palio. Perché Il quarto spetta al Biscione che ha già vinto lo scudetto. Tre posti per i quali si è disposti a tutto. Napoli e Juve si accordano per non giocare mercoledì. Ci si vede il 7 aprile se tutto va bene. Tutti felici e contenti. Il Napoli evita il trittico terribile in sette giorni. La Juventus avrà un po’ più di tempo per smaltire la sbronza con il Porto. Fa niente se poi il tutto assume i toni di una allegra farsa all’italiana e la Serie A diventa più o meno un torneo dopolavoristico. A San Siro scontro diretto. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) È ildei. Diche non ce. Diche smadonnano la cattiva sorte e le ingiustizie arbitrali. È ildell’Oro d’Europa. Tre posti in palio. Perché Il quarto spetta al Biscione che ha già vinto lo scudetto. Tre posti per i quali si è disposti a tutto. Napoli e Juve si accordano per non giocare mercoledì. Ci si vede il 7 aprile se tutto va bene. Tutti felici e contenti. Il Napoli evita il trittico terribile in sette giorni. La Juventus avrà un po’ più di tempo per smaltire la sbronza con il Porto. Fa niente se poi il tutto assume i toni di una allegra farsa all’italiana e lapiù o meno un. A San Siro scontro diretto. ...

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Federico #Chiesa, Federico #Dimarco, Gian Marco #Ferrari, Lorenzo #Insigne, Manuel #Locatelli, M… - Trbipolare : RT @capitanfooturo: Ottimo articolo da leggere riguardo l'incapacità strutturale della @SerieA Rinvii, ricorsi e liti sui diritti tv: il… - napolista : È il campionato dei secondi, di quelli che non ce l’hanno fatta. E la Serie A diventa un torneo dopolavoristico FAL… - Vergara1899 : RT @serieApallone: A partire dalle ore 21 in diretta sulle pagine Facebook 'La Serie A Nel Pallone'. All'interno del format si disquisirà d… - serieApallone : A partire dalle ore 21 in diretta sulle pagine Facebook 'La Serie A Nel Pallone'. All'interno del format si disquis… -