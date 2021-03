Can Yaman e Diletta Leotta si sposano, c’è la data. E la conduttrice di Dazn ha preso tempo (Di martedì 16 marzo 2021) Per le nozze di Can Yaman e Diletta Leotta ci sarebbe una data. A rivelare l’indiscrezione è Sandro Pirrotta nella rubrica che tiene a Ogni mattina, la trasmissione condotta da Adriana Volpe su Tv8. Secondo il giornalista: “Can ha fatto la proposta a Diletta con un anello da 40.000 euro, ci sarebbe già una data: il 16 agosto, Diletta è molto contenta ma ha detto che deve pensarci…vediamo cosa deciderà!”.Pirrotta, sempre molto ben informato sulla vita sentimentale dei vip, aveva anticipato anche la gravidanza di Belen Rodriguez. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 16 marzo 2021) Per le nozze di Canci sarebbe una. A rivelare l’indiscrezione è Sandro Pirrotta nella rubrica che tiene a Ogni mattina, la trasmissione condotta da Adriana Volpe su Tv8. Secondo il giornalista: “Can ha fatto la proposta acon un anello da 40.000 euro, ci sarebbe già una: il 16 agosto,è molto contenta ma ha detto che deve pensarci…vediamo cosa deciderà!”.Pirrotta, sempre molto ben informato sulla vita sentimentale dei vip, aveva anticipato anche la gravidanza di Belen Rodriguez. Golssip.

