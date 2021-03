“Bisogna credere nei vaccini, anche se mio marito è morto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro Tognatti aveva 57 anni. Lavorava come insegnante di clarinetto al Conservatorio di Novara. Attendeva con ansia e fiducia il vaccino anti-Covid. Poi, però, è sopraggiunta la morte e con lei tutto il dolore della famiglia e della moglie. Nonostante la tragedia, la donna sembra essere più lucida di molti commentatori che hanno immediatamente dato la colpa al farmaco di Astrazeneca. Ed è proprio dalle sue parole che arriva quel barlume di speranza che riporta la scienza al primo posto, nonostante il dolore. Sandro Tognatti, il messaggio di speranza della moglie anche Simona Riussi, come il marito, insegnava. E proprio come lui, sabato si è sottoposta al vaccino Astrazeneca. Su di lei nessun effetto collaterale, mentre Sandro Tognatti ha avuto la febbre alta. Un effetto collaterale indicato nel “bugiardino” del prodotto anti-Covid. Poi, però, le cose ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro Tognatti aveva 57 anni. Lavorava come insegnante di clarinetto al Conservatorio di Novara. Attendeva con ansia e fiducia il vaccino anti-Covid. Poi, però, è sopraggiunta la morte e con lei tutto il dolore della famiglia e della moglie. Nonostante la tragedia, la donna sembra essere più lucida di molti commentatori che hanno immediatamente dato la colpa al farmaco di Astrazeneca. Ed è proprio dalle sue parole che arriva quel barlume di speranza che riporta la scienza al primo posto, nonostante il dolore. Sandro Tognatti, il messaggio di speranza della moglieSimona Riussi, come il, insegnava. E proprio come lui, sabato si è sottoposta al vaccino Astrazeneca. Su di lei nessun effetto collaterale, mentre Sandro Tognatti ha avuto la febbre alta. Un effetto collaterale indicato nel “bugiardino” del prodotto anti-Covid. Poi, però, le cose ...

lunabia60228437 : Buondi':bisogna credere sempre nei propri ideali e nei propri sogni!Non dimenticatelo!???? - anarcofilo : @ngiocoli @vitalbaa speriamo che non rimanga solo una 'sparata de sinistra' ma che sia davvero un qualcosa in cui c… - Heyhooooletsgo : La storia dell’ Ares Gate è terrificante . Qualcuno ha visto non è l’arena ieri sera ? Accusano #rosalindacannavò… - vitalozzo2012 : RT @Dayne999: 'Non importa se sono diventata vedova giovane seppellendo un marito sano e giovane. Bisogna continuare a credere che la coda… - Valeriussds : RT @Dayne999: 'Non importa se sono diventata vedova giovane seppellendo un marito sano e giovane. Bisogna continuare a credere che la coda… -