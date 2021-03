ATP Dubai 2021, i risultati del 15 marzo: il transalpino Jeremy Chardy è già agli ottavi (Di lunedì 15 marzo 2021) Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti si completa il primo turno e scattano anche i sedicesimi del torneo ATP Dubai 2021 di tennis, di categoria 500. L’unico tennista ad essere già agli ottavi è il transalpino Jérémy Chardy, che rimonta e batte l’australiano Alex De Minaur, numero 9 del tabellone, con lo score di 2-6 6-3 6-4. Tutti gli altri incontri odierni erano validi per i trentaduesimi. Fuori l’unico italiano in campo oggi: Marco Cecchinato viene eliminato dal transalpino Richard Gasquet, che si impone con lo score di 6-4 6-2. Nella sfida tra qualificati il sudafricano Lloyd Harris batte in rimonta l’australiano Christopher O’Connell per 6-7 6-4 6-1, mentre lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina elimina il lucky loser moldavo Radu Albot con un duplice ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti si completa il primo turno e scattano anche i sedicesimi del torneo ATPdi tennis, di categoria 500. L’unico tennista ad essere giàè ilJérémy, che rimonta e batte l’australiano Alex De Minaur, numero 9 del tabellone, con lo score di 2-6 6-3 6-4. Tutti gli altri incontri odierni erano validi per i trentaduesimi. Fuori l’unico italiano in campo oggi: Marco Cecchinato viene eliminato dalRichard Gasquet, che si impone con lo score di 6-4 6-2. Nella sfida tra qualificati il sudafricano Lloyd Harris batte in rimonta l’australiano Christopher O’Connell per 6-7 6-4 6-1, mentre lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina elimina il lucky loser moldavo Radu Albot con un duplice ...

