AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid (Di martedì 16 marzo 2021) La giornata di ieri ha gettato sale sulle ferite di un?Europa troppo disorganizzata e divisa per proteggere adeguatamente la salute dei suoi cittadini e per rilanciare la sua economia. Mentre... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 marzo 2021) La giornata di ieri ha gettato sale sulle ferite di un?troppo disorganizzata e divisa per proteggere adeguatamente la salute dei suoi cittadini e per rilanciare la sua economia. Mentre...

RegioneLazio : Sono state sospese con effetto immediato tutte le prenotazioni con vaccino #AstraZeneca fino a nuova indicazione da… - RegLiguria : [15/3-17.35] #CoronavirusLiguria BLOCCO ASTRAZENECA, SOSPESE ANCHE IN LIGURIA LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA IN ATTES… - RegioneMarcheIT : Tutte le vaccinazioni in programma nelle Marche con il vaccino AstraZeneca vengono temporaneamente sospese fino ai… - bisagnino : Sospese anche in Liguria le vaccinazioni Astrazeneca in attesa del pronunciamento dell'Ema tra 24 ore - dangelo_luciana : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘RIUNIONE D’URGENZA UNITA’ CRISI REGIONALE, SOSPENSIONE ASTRAZENECA DANNO ENORME A CAMPAGNA VACCINA… -