Astori | al via un crowdfunding per un murale a Firenze

"Il Comune di Firenze, insieme alla famiglia Astori, ha deciso di dedicare a Davide Astori un grande murale che tenga sempre viva in città la sua memoria. L'opera, che sarà realizzata dall'artista Giulio Rosk, sarà finanziata con una raccolta fondi che partirà il 21 marzo prossimo". Questo l'annuncio del Comune di Firenze con un post pubblicato sul profilo Facebook. Poi ancora: "Il crowdfunding verrà gestito dalla Fondazione Cure2Children Onlus e servirà anche per raccogliere proventi da destinare a favore dei bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue. Ancora da scegliere il luogo in cui verrà realizzato il murale".

