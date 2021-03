Arcs Roma, ‘serve tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le chiusure stiano mettendo in ginocchio tutte le imprese e l’indotto dedicato alla ristorazione. Le criticità maggiori, infatti, sono rappresentate sicuramente dai costi di gestione che permangono nonostante le chiusure (problema ancor più grave per chi è in affitto) e soprattutto dalla posizione del personale, che ha visto più che dimezzato il proprio stipendio. Arcs Roma, ritenendo il settore turistico tra quelli che si riprenderanno per primi dopo l’emergenza, chiede alle istituzioni l’apertura di un tavolo di confronto che permetta di valorizzare e sostenere una delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)(Associazione Ristoratori Centro Storico di), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le chiusure stiano mettendo in ginocchio tutte le imprese e l’indotto dedicato alla ristorazione. Le criticità maggiori, infatti, sono rappresentate sicuramente dai costi di gestione che permangono nonostante le chiusure (problema ancor più grave per chi è in affitto) e soprattutto dalla posizione del personale, che ha visto più che dimezzato il proprio stipendio., ritenendo il settore turistico tra quelli che si riprenderanno per primi dopo l’emergenza, chiede allel’apertura di undiche permetta di valorizzare e sostenere una delle ...

Advertising

StreetNews24 : Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha… - lifestyleblogit : Arcs Roma, 'serve tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione' - - fisco24_info : Arcs Roma, 'serve tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione': Arcs (Associazione Ristorato… - CronacaDiretta : ARCS Roma: “Serve un tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Arcs Roma Arcs Roma, 'serve tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione' Adnkronos Arcs Roma, 'serve tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione' Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le ...

ARCS Roma: “Serve un tavolo di confronto con le istituzioni per salvare la ristorazione” ARCS (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le chi ...

Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le ...ARCS (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto far sentire la propria voce. I ristoratori della Capitale ritengono che le chi ...