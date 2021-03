Abusi sessuali su una 13enne durante le ripetizioni, prof di 78 anni arrestato a Bologna (Di lunedì 15 marzo 2021) Abusi sessuali su una 13enne durante le ripetizioni. L’uomo di 78 anni è stato arrestato nelle scorse ore dalla Polizia di Bologna per ordine dei giudici. L’uomo, pensionato, deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 13 anni a cui dava ripetizioni. Per lui il Gip ha firmato un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Aveva avuto il compito di aiutare una ragazzina di 13 anni in difficoltà a scuola impartendole lezioni private in casa ma, approfittando del suo ruolo, avrebbe abusato sessualmente di lei per mesi prima che la ragazzina riuscisse a trovare la forza e il coraggio di denunciare tutto. Queste le pesantissime accuse ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021)su unale. L’uomo di 78è statonelle scorse ore dalla Polizia diper ordine dei giudici. L’uomo, pensionato, deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 13a cui dava. Per lui il Gip ha firmato un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Aveva avuto il compito di aiutare una ragazzina di 13in difficoltà a scuola impartendole lezioni private in casa ma, apittando del suo ruolo, avrebbe abusato sessualmente di lei per mesi prima che la ragazzina riuscisse a trovare la forza e il coraggio di denunciare tutto. Queste le pesantissime accuse ...

