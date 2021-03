Vaccino AstraZeneca | Aifa rassicura | allarme sicurezza è ingiustificato

Advertising

poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - francescotremul : RT @lucianocapone: Lezioni dal caso Fluad. Nel 2014 il ritiro cautelativo di lotti del vaccino antinfluenzale scatenò un’epidemia di panico… - Francysystorti : RT @Luca__Pagani: Morto un docente di Biella; il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca, a prescindere dal lotto. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

, Irlanda raccomanda sospensione/ "Trombi, calo piastrinico e..." RPYN06, NUOVO VIRUS QUASI UGUALE A SARS - COV - 2 Questo studio non solo evidenzia la diversità dei virus dei ...Roma, 14 mar 19:34 - I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione delhanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata...Roma, 14 mar 19:34 - (Agenzia Nova) - I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due ...Dipendesse da me, sarei il primo a fare somministrare il vaccino Astrazeneca a tutti perchè non possiamo permetterci di rallentare se vogliamo raggiungere l’obiettivo del Governo nazionale ...