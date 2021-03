Tabellone Atp Dubai 2021 | Sinner | Cecchinato e Sonego al via

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilcompleto del torneo Atp 500 di. Dopo Doha si bissa negli Emirati Arabi Uniti con Dominic Thiem che è la prima testa di serie del torneo mentre il russo Andrej Rublev guida la parte bassa del seeding. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza: Jannik, sedicesima testa di serie, che usufruisce del Bye al primo turno, Marcoche affronterà Richard Gasquet e Lorenzoche se la dovrà vedere con Davidovich Fokina. ILPRIMO TURNO (1) Thiem BYE (Q) O’Connel vs (Q) Harris Davidovich Fokina vs (LL) Albot (13) Krajinovic BYE (9) Coric BYE (Q) Bhambri vs Bedene Nishikori b. Opelka 3-6 6-3 6-4 (5) Goffin vs BYE (3) Shapovalov BYE Struff vs (Q) Kukushkin Gasquet vs(12) Hurkacz BYE (8) De Minaur BYE Chardy b. Ramos ...

Il 31enne, n.180e dodicesima testa di serie, ha battuto 6 - 1, 6 - 2 il tennista di casa ... 7 - 6, in un'ora e tre quarti di gioco, alla canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA e incon ...Dubai (1) Thiem BYE Q vs Q Davidovich Fokina vs Sonego (14) Krajinovic BYE (10) Coric BYE Q vs Bedene Nishikori vs Opelka (5) Goffin vs BYE (3) Shapovalov BYE Struff vs Q Gasquet vs ...I risultati degli italiani impegnati nel primo turno di qualificazione all’Atp di Acapulco 2021 ... avversario del 29enne faentino sarà il francese Nicolas Mahut (232), in tabellone come “alternate”.96 Atp e quarta forza delle 'quali'. In attesa della conclusione delle qualificazioni sono gia' tre i tennisti italiani nel tabellone principale. L'unico a dover scendere in campo nel primo turno ...