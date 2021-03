Ronaldo torna al Real Madrid? Spunta una clamorosa indiscrezione dalla Spagna (Di domenica 14 marzo 2021) As riporta di una conversazione tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, presidente del Real, per convincere il portoghese a tornare As questa mattina racconta nuovi retroscena sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’episodio citato risale al 29 luglio 2019: in quell’occasione CR7 e Florentino Perez, presidente del Real, si incontrarono per la prima volta dopo l’addio in occasione di un evento a Madrid. Come riferisce il quotidiano spagnolo tra abbracci e battute, Florentino non si era fatto sfuggire l’occasione di far scivolare al ‘7’ la possibilità di tornare al Madrid. La star ha risposto senza esitazione con un: «Non più». Così Florentino, ridendo, ha replicato:«Allora, lascia stare, non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) As riporta di una conversazione tra Cristianoe Florentino Perez, presidente del, per convincere il portoghese are As questa mattina racconta nuovi retroscena sul possibile ritorno di Cristianoal. L’episodio citato risale al 29 luglio 2019: in quell’occasione CR7 e Florentino Perez, presidente del, si incontrarono per la prima volta dopo l’addio in occasione di un evento a. Come riferisce il quotidiano spagnolo tra abbracci e battute, Florentino non si era fatto sfuggire l’occasione di far scivolare al ‘7’ la possibilità dire al. La star ha risposto senza esitazione con un: «Non più». Così Florentino, ridendo, ha replicato:«Allora, lascia stare, non ...

