Roma | litiga con un cameriere | prende un bongo e glielo spacca in testa | caos a Trastevere

A Trastevere, cuore della movida Romana, ieri sera i controlli dei Carabinieri non si sono limitati a bloccare gli assembramenti. I militari infatti, sono dovuti intervenire anche per una violenta aggressione nei confronti di un cameriere. E' accaduto proprio in un locale trasteverino, quando un 23enne, cittadino del Senegal, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, si è messo a discutere con un cameriere. La vittima, un lavoratore di 40 anni originario dell'Ecuador, nel corso della suddetta lite ha ricevuto un colpo in testa con un bongo, che gli ha provocato un brutto trauma cranico. Per gli accertamenti medici sono intervenuti i sanitari del 'San Giovanni' mentre i Carabinieri si occupavano di ammanettare il 23enne con l'accusa di lesioni personali.

