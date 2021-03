Monterotondo (Roma) – Banditi assaltano banca: poi fuga sulla Salaria con il bancomat (Di domenica 14 marzo 2021) Intercettati sulla consolare, i Banditi hanno intraversato il mezzo proseguendo in auto. In corso la caccia all’uomo. L’assalto ad una banca di Monterotondo, il bancomat asportato, la fuga lungo la Salaria. Sembrava filare ancora una volta tutto liscio per la banda dei bancomat: l’ennesima rapina andata a segno, l’ennesimo bottino da portare a casa in Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Intercettaticonsolare, ihanno intraversato il mezzo proseguendo in auto. In corso la caccia all’uomo. L’assalto ad unadi, ilasportato, lalungo la. Sembrava filare ancora una volta tutto liscio per la banda dei: l’ennesima rapina andata a segno, l’ennesimo bottino da portare a casa in

Ultime Notizie dalla rete : Monterotondo Roma Roma, col carroattrezzi sradicano bancomat, poi l'inseguimento sulla Salaria Inseguimento da film nella notte su via Salaria dopo che una banda di ladri con un carroattrezzi ha sradicato e rubato un bancomat di una filiale a Monterotondo, vicino Roma. Inseguiti dai carabinieri, a un certo punto hanno messo il carroattrezzi di traverso per sbarrare la strada e sono saliti su un'auto che li precedeva facendo perdere le ...

