Lutto nel mondo dello spettacolo. Dolore e lacrime per la scomparsa di un gigante. 65 anni, vittima del Covid (Di domenica 14 marzo 2021) Lutto nel mondo della fotografia e non solo. Giovanni Gastel muore a 65 anni. Come riportato dall’Ansa, era stato ricoverato all’ospedale Fiera di Milano a causa dell’aggravarsi dello stato di salute dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Il gigante della fotografia con alle spalle circa 40 anni di carriera era molto stimato da numerosi Vip che si uniscono oggi al Dolore per la grave perdita. Nomi come quelli di Alessandra Amoroso, Bebe Vio, Stefano Accorsi, i Negramaro, Michelle Hunziker che mai dimenticheranno il grane maestro. Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti, ha vantato nel corso della sua vita la firma a grandi campagne per Missoni, Trussardi, Versace, Dior, ponendosi come testimonial immediato del Made in Italy. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021)neldella fotografia e non solo. GiovGastel muore a 65. Come riportato dall’Ansa, era stato ricoverato all’ospedale Fiera di Milano a causa dell’aggravarsistato di salute dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Ildella fotografia con alle spalle circa 40di carriera era molto stimato da numerosi Vip che si uniscono oggi alper la grave perdita. Nomi come quelli di Alessandra Amoroso, Bebe Vio, Stefano Accorsi, i Negramaro, Michelle Hunziker che mai dimenticheranno il grane maestro. GiovGastel, nipote di Luchino Visconti, ha vantato nel corso della sua vita la firma a grandi campagne per Missoni, Trussardi, Versace, Dior, ponendosi come testimonial immediato del Made in Italy. ...

Advertising

HuffPostItalia : Giovanni Gastel morto per Covid. Lutto nel mondo della fotografia - chedisagio : Che insopportabile fastidio quelli che per celebrare la morte di Giovanni Gastel e ricordarne le opere, postano le… - emergenzavvf : Lutto nel Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco. Ha perso la sua lotta contro il #COVID19 il caposquadra Casimiro Not… - gandolag : RT @chedisagio: Che insopportabile fastidio quelli che per celebrare la morte di Giovanni Gastel e ricordarne le opere, postano le foto di… - mariamacina : RT @nomfup: Le immagini della reazione della polizia alla veglia per la memoria di #SarahEverard sono una ferita profonda nella coscienza b… -