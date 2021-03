LIVE Tirreno-Adriatico | quinta tappa in DIRETTA | van der Poel rompe gli indugi e Alaphilippe si stacca

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 14.11 Il gruppo di van dere Pogacar sta per raggiungere quello di Ganna. Con loro ci dovrebbe essere anche Matteo Fabbro. 14.10 Van dere Pogacar allungano in discesa, Bernal risponde. Che gara bellissima. 14.09 Sono rimasti in tredici nel gruppo di van der. 14.08 Davanti sono rimasti solo Ganna, Stannard e Bilbao. 14.06 A ruota di van derci sono Pogacar, Bernal, Ciccone, Landa, Van Aert, Bardet e Higuita. Non vediamona. 14.05 Attenzionein coda. Il campione del mondo soffre sul forcing di van der. 14.04 Van der...