"L'antirenzismo non serve ai dem. Con Enrico Letta saremo protagonisti" (Di domenica 14 marzo 2021) Beppe Fioroni, tra i fondatori Pd: "Letta definirà meglio il nostro profilo. Ma non tiriamolo per la giacchetta" Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Beppe Fioroni, tra i fondatori Pd: "definirà meglio il nostro profilo. Ma non tiriamolo per la giacchetta"

Advertising

pierluigibaroni : @omnibusla7 @MichelaMarzano si e' dimenticata che con queste chiacchiere non avremo mai un PD? Ci fustighiamo peren… - cesarione52 : @marieta99044909 @danieledv79 È l'antirenzismo che non demorde... - infersa : @graziano_delrio @EnricoLetta @pdnetwork Caro Del Rio pensi che tutti coloro che hanno seguito la politica del PD d… - LBiglione : @DaliaDaliaanfo È tecnicamente una fake news:è un altro il responsabile dell'errore, comunque coperto da assicurazi… - h2oroberto : @mpiacenonaver1 Spero per il PD che in Letta abbia trovato un segretario che abbia un minimo di strategia politica… -