In Veneto continua l’ondata di contagi: 1.587 casi in 24 ore. Calano i nuovi ingressi nei reparti Covid (Di domenica 14 marzo 2021) Scendono i nuovi casi casi quotidiani di Coronavirus in Veneto, che negli ultimi giorni avevano superato quota 2 mila al giorno (ieri erano stati registrati 2.682 casi). Rimangono comunque oltre quota mille: sono 1.587 in 24 ore, per un totale di 354.314 infetti dall’inizio dell’emergenza. Scende anche il numero di decessi: sono 8 da ieri. Il 13 marzo erano stati registrati 29 decessi per Covid, il giorno prima altrettanti. Secondo il bollettino della Regione il numero di persone ricoverate con sintomi è attualmente 1.107 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 181 e quelli in isolamento domiciliare 35.006. Leggi anche: In Veneto nuovo aumento dei contagi: 2.682 casi e 29 decessi. Cresce la pressione sugli ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Scendono iquotidiani di Coronavirus in, che negli ultimi giorni avevano superato quota 2 mila al giorno (ieri erano stati registrati 2.682). Rimangono comunque oltre quota mille: sono 1.587 in 24 ore, per un totale di 354.314 infetti dall’inizio dell’emergenza. Scende anche il numero di decessi: sono 8 da ieri. Il 13 marzo erano stati registrati 29 decessi per, il giorno prima altrettanti. Secondo il bollettino della Regione il numero di persone ricoverate con sintomi è attualmente 1.107 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 181 e quelli in isolamento domiciliare 35.006. Leggi anche: Innuovo aumento dei: 2.682e 29 decessi. Cresce la pressione sugli ...

