Il Kosovo invia truppe in Kuwait per la prima missione di mantenimento della pace (Di domenica 14 marzo 2021) Lo scorso 14 febbraio si è tenuta la quarta tornata elettorale in sei anni in Kosovo che ha visto la netta affermazione (oltre il 48% dei voti) del partito “antisistema”, progressista e nazionalista di Vetevendosje guidato da Albin Kurti. Usciti fortemente ridimensionati i partiti tradizionali con il Partito Democratico del Kosovo dell’ex presidente Hashim Thaci fermo al 17,4%, la Lega Democratica del Kosovo del premier uscente Avdullah Hoti al 13,1% e l’Alleanza per il Futuro del Kosovo dell’ex premier Ramush Haradinaj al 7,4%. I giovani nati dopo la guerra, la diaspora e la componente femminile dell’elettorato intercettata dalla lista Vetevendosje, grazie alla presenza di Vjosa Osmani, la presidente del Parlamento e Presidente ad interim subentrata a Thaci spiegano, insieme alla possibilità di riscatto, alla lotta ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Lo scorso 14 febbraio si è tenuta la quarta tornata elettorale in sei anni inche ha visto la netta affermazione (oltre il 48% dei voti) del partito “antisistema”, progressista e nazionalista di Vetevendosje guidato da Albin Kurti. Usciti fortemente ridimensionati i partiti tradizionali con il Partito Democratico deldell’ex presidente Hashim Thaci fermo al 17,4%, la Lega Democratica deldel premier uscente Avdullah Hoti al 13,1% e l’Alleanza per il Futuro deldell’ex premier Ramush Haradinaj al 7,4%. I giovani nati dopo la guerra, la diaspora e la componente femminile dell’elettorato intercettata dalla lista Vetevendosje, grazie alla presenza di Vjosa Osmani, la presidente del Parlamento e Presidente ad interim subentrata a Thaci spiegano, insieme alla possibilità di riscatto, alla lotta ...

Advertising

gashifitoree : RT @Amb_LenditaH: La Repubblica del Kosovo????, invia il primo Plutone in Kuwait. La nostra prima Missione di #peacekeeping ??. Una pietra mi… - KosovoinItalia : RT @Amb_LenditaH: La Repubblica del Kosovo????, invia il primo Plutone in Kuwait. La nostra prima Missione di #peacekeeping ??. Una pietra mi… - HqKosovo : RT @Amb_LenditaH: La Repubblica del Kosovo????, invia il primo Plutone in Kuwait. La nostra prima Missione di #peacekeeping ??. Una pietra mi… - Amb_LenditaH : La Repubblica del Kosovo????, invia il primo Plutone in Kuwait. La nostra prima Missione di #peacekeeping ??. Una pie… -