Hawaii | meteo impazzito Alluvioni devastanti da record

(Di domenica 14 marzo 2021) Piogge torrenziali di insolita intensitàLe, metà privilegiata degli americani per le loro vacanze.per i cittadini americani sono relax e vacanza. E nonostante siano poste in un’area a clima tropicale, con temperature estive tutto l’anno, le temperature e l’umidità tendono ad essere meno estreme a causa degli alisei quasi costanti provenienti da est. Tale peculiarità genera diversità climatiche estreme, con le aree occidentali che hanno piogge moderate, mentre i rilievi esposti alle correnti orientali, misurano pioggemondiali, con 12mila millimetri all’anno come media. Ma stavolta piogge torrenziali hanno interessato l’area asciutta e turistica delle, con alluvione nell’area di Haiku a Maui,, dopo che le forti piogge hanno causato una breccia nella diga di ...

Le Hawaii sono la metà privilegiata degli americani per le loro vacanze. Hawaii per i cittadini americani sono relax e vacanza. E nonostante siano poste in un'area a clima tropicale, con temperature estive tutto l'anno, le temperature e l'umidità tendono ad essere meno est ...