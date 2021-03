Formazioni ufficiali Torino Inter: le scelte degli allenatori (Di domenica 14 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Torino Inter match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Inter, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All.: Nicola. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All.: Nicola.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte. Leggi su Calcionews24.com

