Fino a 57 km in elettrico per il SUV a 7 posti Kia Sorento plug-in

(Di domenica 14 marzo 2021) Kia amplia la famiglia del SUV top di gammacon la variante-in, che sul mercato italiano va ad affiancare la già nota versione full hybrid svelata nei mesi scorsi facendo compiere alla Casa un altro importante traguardo nel completamento del Plan S. La variante PHEV raggiunge un importante obiettivo: mantenere l’ampio spazio interno ed un’elevata versatilità anche in presenza della più sofisticata elettrificazione. Ciò è stato possibile grazie alla nuova piattaforma su cui è stato realizzato, che fin dalla sua concezione ha previsto l’implementazione di moderni sistemi di alimentazione ibrida senza andare ad intaccare spazio e abitabilità di bordo.-in Hybrid non è solo il modello con le emissioni di CO2 più basse della gammain Europa – si attestano a 38 g/Km – ma è ...

Advertising

ilmessaggeroit : ##seat leon sportstourer e-Hybrid, la 'quinta dimensione' della familiare. Fino a 62 km in solo elettrico - vaielettrico : Il più cliccato su @vaielettrico / Arriva l'elettrico low-cost: la Dacia Spring, un mini-#SUV che costa 19.900 euro… - BarbieriSaretta : RT @vaielettrico: ELETTRICO LOW-COST / La Dacia Spring costa 19.900 euro, ma con i #BONUS statali si scende fino a 9.460. Sono prezzi compe… - Maximix1970 : RT @vaielettrico: ELETTRICO LOW-COST / La Dacia Spring costa 19.900 euro, ma con i #BONUS statali si scende fino a 9.460. Sono prezzi compe… - CouponOfferte : #11marzo ??COUPON AMAZON??: ?? Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2, 45 Km di Autonomia, Velocit Fino a 25 Km/h, Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino elettrico

Vaielettrico.it

... ma anche blocco delle assunzioni almenoalla fine del 2021 : spazio solo a nuove leve nelle aree IT e software . Volkswagen, pensionamenti per investire nel settoreLa necessità di ...C40 significapuro ma anche oltre 400 cv e oltre 400 km di autonomia. Da qui eal 2025, ogni anno introdurremo un'auto elettrica, dalle più grandi alle più piccole, con l'obiettivo di ...Finalmente anche Renault Twingo prende la scossa con un motore elettrico da 22 kWh adatto per viaggiare in città senza ansie da autonomia. Stupenda la versione VIbes arancio e bianca che rende questa ...Annuncio vendita Citroen E-Jumpy Furgone E-50 kWh M Atlante nuova a San Marco Evangelista, Caserta nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...