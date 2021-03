Al Foggia basta un acuto di Balde: Cavese ko (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFoggia – basta un solo gol al Foggia per avere ragione della Cavese e riprendere la risalita condannando i metelliani alla battuta d’arresto, nonostante la buona seconda frazione di gioco disputata. La storia della gara parte con i rossoneri subito all’arrembaggio tanto da trovare la prima occasione al 4? con la gran botta di Garofalo che trova un attentissimo Russo a dirgli di no. Al 20? il punteggio si sblocca: angolo di Morrone e deviazione di testa di Baldè con la sfera che finisce in fondo al sacco. La Cavese subisce il contraccolpo, i satanelli ne approfittano e per poco non trovano anche il raddoppio con Garofalo ma Russo è bravissimo. Il punteggio non cambia fino alla fine dei primi 45?. Cambia l’atteggiamento della squadra di Campilongo nella ripresa. All’11’ Gega ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiun solo gol alper avere ragione dellae riprendere la risalita condannando i metelliani alla battuta d’arresto, nonostante la buona seconda frazione di gioco disputata. La storia della gara parte con i rossoneri subito all’arrembaggio tanto da trovare la prima occasione al 4? con la gran botta di Garofalo che trova un attentissimo Russo a dirgli di no. Al 20? il punteggio si sblocca: angolo di Morrone e deviazione di testa di Baldè con la sfera che finisce in fondo al sacco. Lasubisce il contraccolpo, i satanelli ne approfittano e per poco non trovano anche il raddoppio con Garofalo ma Russo è bravissimo. Il punteggio non cambia fino alla fine dei primi 45?. Cambia l’atteggiamento della squadra di Campilongo nella ripresa. All’11’ Gega ...

