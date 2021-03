Al Bano: “Mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura” (Di domenica 14 marzo 2021) Al Bano vuole tornare al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai nascosto la delusione per non esser stato selezionato tra i 26 Big in gara nell’edizione che si è appena conclusa e ora, in un’intervista al settimanale DiPiù, annuncia la sua volontà di tornare sul palco dell’Ariston non come ospite, ma in gara, magari al fianco di Romina Power. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci (al Festival di Sanremo, ndr). Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta”, ha detto Al Bano scherzando sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Alvuole tornare al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai nascosto la delusione per non esser stato selezionato tra i 26 Big in gara nell’edizione che si è appena conclusa e ora, in un’intervista al settimanale DiPiù, annuncia la sua volontà di tornare sul palco dell’Ariston non come ospite, ma in gara, magari al fianco di Romina Power. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci (al Festival di Sanremo, ndr). Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, midiunaper cui non: la sanremite acuta”, ha detto Alscherzando sulla ...

Advertising

FQMagazineit : Al Bano: “Mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura” - Maximinelli : @bordoni_russia Suggerirei 'Felicità' di Romina e Al Bano. So che in Russia i due sono molto popolari. Che schifezz… - braqhs_ : video di Al Bano che urla AAAA per 10 minuti ma sono Colapesce e Dimartino in “Raramente” che fanno EEEEEEE - Italia_Notizie : Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano: “Mi sono rotta l’occhio. Aiuto” - FQMagazineit : Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano: “Mi sono rotta l’occhio. Aiuto” -