Volley | Coppa Italia A1 Femminile 2021 | Monza ci prova ma in finale va Conegliano

L'Imoco Volley Conegliano sconfigge per 3-1 (25-17, 26-28, 25-14, 25-20)) la Saugella Monza nella prima semifinale della Coppa Italia A1 Femminile 2021. La formazione di coach Santarelli inizia alla grande, ma nella seconda frazione spreca e le brianzole ne approfittano per pareggiare i conti. Le Pantere dominano il terzo set, poi faticano nel quarto ma nel finale gli errori delle ragazze di coach Gaspari favoriscono le avversarie che conquistano la vittoria. Le Campionesse del Mondo accedono così alla finale di Coppa Italia ed ora attendono l'esito di Novara-Chieri per scoprire l'avversaria dell'atto conclusivo. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA ...

